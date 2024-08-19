Названы самые популярные онлайн-госуслуги в Подмосковье

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Самой востребованной услугой на подмосковном госпортале в текущем году оказалось получение выписки из домовой книги: с января было отправлено свыше полумиллиона соответствующих заявок, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Глава регионального министерства Надежда Куртяник отметила, что всего на подмосковном госпортале пользователям доступно свыше 380 услуг.
В министерстве добавили, что второй по популярности электронной услугой является оформление социальных карт: за этим с начала года на портал обратились 282,6 тыс. человек. Третье место заняла услуга по записи в кружки и секции (225,9 тыс. заявлений). На четвёртое место вышли онлайн-заявления на приём в колледж (128,9 тыс.), а замыкают топ-5 популярных онлайн-услуг заявления на приём в школу — их было подано 119 тысяч.
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«Перечень электронных сервисов на портале госуслуг Подмосковья, регулярно пополняется новыми опциями. И это не только оцифровка услуг, но и добавление «умных» сервисов», — пояснила Надежда Куртяник.
В министерстве добавили, что второй по популярности электронной услугой является оформление социальных карт: за этим с начала года на портал обратились 282,6 тыс. человек. Третье место заняла услуга по записи в кружки и секции (225,9 тыс. заявлений). На четвёртое место вышли онлайн-заявления на приём в колледж (128,9 тыс.), а замыкают топ-5 популярных онлайн-услуг заявления на приём в школу — их было подано 119 тысяч.
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Лев Каштанов