В Подмосковье запустили проактивное информирование о назначении льгот

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Уведомления о мерах социальной поддержки, назначенных проактивно, без подачи заявлений, теперь будут поступать пользователям подмосковного портала госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Принцип работы новой функции очень простой. Человек в любое время предоставляет документ, подтверждающий льготный статус, а также даёт согласие на проактивное оказание госуслуг. Как только наступает событие, в связи с которым у жителя появляется право на социальную помощь, меры поддержки назначаются автоматически, а пользователь получает уведомление об этом», — объяснила глава областного министерства Надежда Куртяник.Например, если ветераны труда заранее предоставят удостоверение о ветеранском статусе, то по достижении пенсионного возраста они автоматически получат компенсацию на оплату ЖКУ и будут проинформированы об этом. Для получение такого рода уведомлений следует оставить заявку по ссылке.
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Лев Каштанов