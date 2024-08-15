В Подмосковье переведут в «цифру» управление кадрами

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Электронную систему для кадрового учёта в организациях «Цифровой документооборот «Максимум» внедряют в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«С помощью этой системы планируется полностью оцифровать ведение кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа», — рассказала глава областного министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что к системе «Максимум» также подключён чат-бот, который поможет оперативно информировать сотрудников об изменениях в кадровой сфере.
Использоваться «Цифровой документооборот «Максимум», помимо государственного сектора, может и в коммерческих организациях. Подробнее узнать о возможностях этой цифровой системы и оставить заявку на её использование можно по на портале «Цифровое Подмосковье».
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