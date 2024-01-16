Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Владимир Путин продлил Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. Об этом президент объявил на вручении Всероссийской премии «Служение», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил глава государства, благодаря ему были разработаны многие полезные начинания. Поэтому и было принято решение о его продлении до 2030 года.
По данным министерства, за пять лет участия в конкурсе 40 проектов из Московской области стали победителями, 30 из них полностью реализованы. По программе «Формирование комфортной городской среды» за этот период в регионе реализовано 480 объектов благоустройства.
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По данным министерства, за пять лет участия в конкурсе 40 проектов из Московской области стали победителями, 30 из них полностью реализованы. По программе «Формирование комфортной городской среды» за этот период в регионе реализовано 480 объектов благоустройства.
«Пятый год подряд Московская область занимает третье место среди регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье — субъект с самым большим количеством городов – их 74, что составляет 6,6% от общего количества городов в стране», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил ХайкинВ этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 54 общественных территорий. Это 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, семь набережных и 16 скверов.
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Лора Луганская