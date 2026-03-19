Названы самые популярные прически 2026 года
Парикмахер Адам Рид назвал самые популярные прически этого года. Об этом пишет Daily Mail.
В первую очередь эксперт назвал трикси — стрижку с короткими прядями на висках и затылке и удлиненными на макушке, дополненную густой челкой. Он подчеркнул, что эта стрижка универсальна и подходит женщинам всех возрастов.
Следующей по популярности стала стрижка боб, которую поддерживает актриса Эмма Стоун. Боб остается актуальным благодаря своей способности к трансформации. Мастер отметил, что нет строгих правил укладки: можно выбрать более удлиненные пряди или до ушей, идеальную прямую форму или легкие волны.
Третье место заняла так называемая «стрижка высшего класса», показанная американской фигуристкой Алисой Лью на афтепати «Оскара». Рид объяснил, что эта прическа создает эффект разделения прядей, достигаемый с помощью неравномерной стрижки и двухцветного окрашивания.
