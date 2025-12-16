«Делай самую кричащую»: Ирина Горбачёва стала парикмахером для 94-летней бабушки
Ирина Горбачёва тронула подписчиков душевным видео с участием своей 94-летней бабушки.
Актриса неожиданно примерила на себя роль домашнего парикмахера и подстригла Ольгу Прокофьевну машинкой — по запросу самой клиентки, которая настояла на «модной и самой кричащей» причёске.
Как рассказала Ирина, уже пять месяцев она живёт вместе с бабушкой и называет это время настоящим счастьем. По словам актрисы, Ольга Прокофьевна каждый день окружает её заботой: провожает с молитвой, печёт по вечерам яблоки, стирает вещи и просто живёт ради близких — без громких слов и пафоса.
Идея радикально сменить образ пришла бабушке внезапно — глубокой ночью. Но, как отметила актриса, возраст не повод отказываться от желания чувствовать себя красивой. Судя по реакции в соцсетях, эксперимент удался: новая стрижка уже получила статус «остромодной», а видео — сотни тёплых откликов.
