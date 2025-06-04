Автоэксперт Попов рассказал, как выбрать обороты для долгой жизни мотора

04 июня 2025, 18:25

Автоэксперт Дмитрий Попов: секрет долговечности двигателя — в оборотах

Фото: Istock/Kunakorn Rassadornyindee

Член рабочей группы при Правительстве РФ Дмитрий Попов рассказал о том, как правильно эксплуатировать двигатель автомобиля, чтобы избежать преждевременных поломок. По его словам, оптимальным диапазоном оборотов при езде является 2-3 тысячи в минуту.







«3 тыс. оборотов – это край» , — пояснил Попов.

