Автоэксперт Попов рассказал, как выбрать обороты для долгой жизни мотора
Автоэксперт Дмитрий Попов: секрет долговечности двигателя — в оборотах
Член рабочей группы при Правительстве РФ Дмитрий Попов рассказал о том, как правильно эксплуатировать двигатель автомобиля, чтобы избежать преждевременных поломок. По его словам, оптимальным диапазоном оборотов при езде является 2-3 тысячи в минуту.
«3 тыс. оборотов – это край» , — пояснил Попов.Превышение этой отметки, особенно 4-5 тысяч оборотов, ведет к перегрузке двигателя и негативному воздействию на его компоненты, отметил он изданию «Татар-информ».
В то же время, постоянное движение на 1,5 тысячах оборотов также не рекомендуется из-за риска недостаточного смазывания деталей. Эксперт также предостерег от длительной работы двигателя на холостом ходу.