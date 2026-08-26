Названы самые популярные среди россиян внутренние направления для отдыха в бархатный сезон

26 августа 2026, 13:25

Россияне чаще всего выбирают Северный Кавказ для отдыха в бархатный сезон

Фото: iStock/Алексей Филатов

Кавказские Минеральные Воды и Северный Кавказ, который включает курорты Краснодарского края, стали самыми популярными среди россиян для бронирования жилья на предстоящий бархатный сезон. Об этом стало известно из результатов совместного исследования «Авито Путешествия» и «Авито Реклама».





По данным РБК Недвижимости, эти курорты выбрали 15% опрошенных. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Бронировать там жилье собирается каждый десятый респондент.



В десятку наиболее востребованных направлений вошли города Золотого кольца, Алтай, а также Москва и Подмосковье, Дагестан, Карелия, Дальний Восток и Калининградская область и Урал.





«Во время путешествия туристы чаще всего планируют останавливаться в отелях и гостиницах — их на бархатный сезон выбирают около трети опрошенных. Далее идут посуточная аренда квартир (21%) и гостевых домов (18%). При этом у старшего поколения особенно популярны санатории», — говорится в материале издания.