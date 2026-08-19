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Названа самая желанная для осеннего отдыха за границей страна

Турция стала самым популярным направлением для осеннего отдыха россиян
Фото: iStock/Pla2na

Турция возглавила рейтинг самых желанных зарубежных направлений для отдыха россиян осенью 2026 года. Такой вывод сделали аналитики сервиса OneTwoTrip, данные которых приводит Lenta.ru.



На долю турецких отелей пришлось 20,3% всех поисковых запросов на бронирование жилья. Второе место занял Китай с 9,4%, а замкнул тройку лидеров Таиланд — 7,4%. В десятку также вошли Белоруссия (5,4%), Вьетнам (3,9%), Италия (3,6%) и Абхазия (3,5%).

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в сельской местности в России сохраняется на уровне прошлого года, но при этом средняя стоимость за одну ночь в таких уютных уголках слегка увеличилась. В пятерку самых востребованных регионов для агротуризма вошли Ленинградская и Московская области, Алтай, Краснодарский край и Карачаево-Черкесия.

Лидия Пономарева

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