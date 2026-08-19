Названа самая желанная для осеннего отдыха за границей страна
Турция возглавила рейтинг самых желанных зарубежных направлений для отдыха россиян осенью 2026 года. Такой вывод сделали аналитики сервиса OneTwoTrip, данные которых приводит Lenta.ru.
На долю турецких отелей пришлось 20,3% всех поисковых запросов на бронирование жилья. Второе место занял Китай с 9,4%, а замкнул тройку лидеров Таиланд — 7,4%. В десятку также вошли Белоруссия (5,4%), Вьетнам (3,9%), Италия (3,6%) и Абхазия (3,5%).
Ранее сообщалось, что спрос на отдых в сельской местности в России сохраняется на уровне прошлого года, но при этом средняя стоимость за одну ночь в таких уютных уголках слегка увеличилась. В пятерку самых востребованных регионов для агротуризма вошли Ленинградская и Московская области, Алтай, Краснодарский край и Карачаево-Черкесия.
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