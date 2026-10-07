Врач объяснила, как часто проветривать квартиру зимой
В отопительный сезон квартиру рекомендуется проветривать минимум трижды в день по 10–15 минут: утром после пробуждения, днем и перед сном. Если в помещении находятся несколько человек или дети, делать это можно чаще.
Об этом рассказала argumenti.ru терапевт Елена Шураева. По словам врача, быстрее всего воздух обновляется при сквозном проветривании — когда окна открывают с двух сторон. За 5–7 минут помещение успевает наполниться свежим воздухом, а стены и мебель при этом не успевают сильно остыть.
Зимой проблема особенно актуальна из-за работающих батарей: они пересушивают воздух, снижая влажность до 15–20% при нормальном показателе 40–60%.
В непроветриваемом помещении повышается концентрация углекислого газа, летучих соединений от мебели и бытовой химии, а также бактерий и вирусов. Сухой воздух позволяет им дольше оставаться во взвешенном состоянии. В результате у человека могут появиться хроническая усталость, снижение концентрации, утренние головные боли и проблемы со сном.
Кроме того, пересушенные слизистые хуже выполняют защитную функцию, поэтому организму сложнее противостоять вирусам. По словам Шураевой, застойный сухой воздух создает благоприятные условия для распространения инфекций и может повышать риск ОРВИ.
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