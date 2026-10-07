Врач объяснила, как часто проветривать квартиру зимой

07 октября 2026, 17:54

Врач Шураева: сухой воздух повышает риск распространения вирусов

Фото: istockphoto / Marina Gordejeva

В отопительный сезон квартиру рекомендуется проветривать минимум трижды в день по 10–15 минут: утром после пробуждения, днем и перед сном. Если в помещении находятся несколько человек или дети, делать это можно чаще.