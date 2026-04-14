Названы самые популярные у семей с детьми направления на майские праздники

14 апреля 2026, 10:47

РИА Новости: семьи с детьми выбирают Петербург и Казань на майские праздники

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Сервис «Островок» назвал самые востребованные направления у россиян с детьми на майские праздники. Внутри страны в лидеры вышли Санкт-Петербург, Казань и Москва, а среди зарубежных вариантов семьи чаще выбирают Белоруссию, Узбекистан и Турцию. Об этом пишет РИА Новости.