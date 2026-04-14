Названы самые популярные у семей с детьми направления на майские праздники
Сервис «Островок» назвал самые востребованные направления у россиян с детьми на майские праздники. Внутри страны в лидеры вышли Санкт-Петербург, Казань и Москва, а среди зарубежных вариантов семьи чаще выбирают Белоруссию, Узбекистан и Турцию. Об этом пишет РИА Новости.
Аналитики отмечают заметный перевес поездок по России. На внутренний отдых приходится около 80% бронирований. Средняя цена ночи достигает 8,1 тысячи рублей. В десятку популярных городов вошли Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Сочи, Волгоград, Тула и Кисловодск.
На зарубежные поездки приходится каждое пятое бронирование. Туристов привлекают прямые рейсы и безвизовый въезд. В числе востребованных стран оказались Грузия, Армения, Абхазия, Таиланд, Япония, Китай и Казахстан. Ночь за границей в среднем обходится в 13,6 тысячи рублей.
