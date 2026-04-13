Издателя FIFA оштрафовали на многомиллионную сумму в России
Суд в Москве оштрафовал американского издателя компьютерных игр Electronic Arts на два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем телеграм-канале.
Компанию привлекли к ответственности по восьмой части статьи 13.11 КоАП, которая касается обязанностей по обработке и хранению персональных данных граждан России. Аналогичное наказание получили австралийский разработчик программного обеспечения Atlassian и владельцы сервиса управления проектами Asana — каждая из компаний заплатит штраф.
Electronic Arts — американская корпорация, которая занимается изданием и распространением компьютерных игр. Например, она выпускала такие игровые франшизы, как Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect и FIFA.
Ранее сообщалось, что американский разработчик компьютерных игр и программного обеспечения Epic Games зарегистрировал товарный знак в России.
Читайте также: