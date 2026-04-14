Массовая забастовка сотрудников Lufthansa может парализовать авиасообщение в Германии
Двухдневная забастовка бортпроводников немецкой авиакомпании Lufthansa стартует 15 апреля и затронет рейсы, вылетающие из Франкфурта и Мюнхена. Об этом сообщили в профсоюзе UFO.
Ожидается, что протесты спровоцируют серьезные сбои в авиасообщении. Акция станет продолжением начатой 13 апреля демонстрации пилотов, из‑за которой уже возникли существенные перебои в перелетах по всей Германии.
По заявлению профсоюза UFO, протестующие ставят целью добиться улучшения условий труда для примерно 18 тысяч бортпроводников. Кроме того, активисты рассчитывают таким образом спасти дочернюю компанию Lufthansa, которую могут закрыть.
