Названы самые популярные в Подмосковье предметы по выбору на ОГЭ-2024

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Около 94 тысяч подмосковных девятиклассников примут участие в сдаче ОГЭ в этом году. О том, какие предметы для сдачи пользуются у них сейчас наибольшей популярностью, рассказали в министерстве образования региона.
«Наиболее популярным предметом по выбору на ОГЭ в этом году оказалось обществознание. Более половины девятиклассников будут сдавать именно этот предмет. Кроме того, в число наиболее популярных предметов вошла информатика — ее выбрали 40 тысяч учеников», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.В топ предметов по выбору вошла также география. В этом году её будут сдавать 37 тысяч человек — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Выросла и популярность информатики, число желающих сдать этот предмет увеличилось на 2% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, популярнее у девятиклассников стали биология, которой отдали предпочтение 17,7 тыс. школьников, и иностранные языка, которые будут сдавать 13,3 тыс. человек.
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