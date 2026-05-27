Названы самые популярные в России китайские товары
Глава направления ВЭД компании «Байт Транзит» Геннадий Миллер сообщил, что одежда и электроника остаются одними из самых востребованных в России китайских товаров. Об этом пишет РИА Новости.
Аналитики ГК «Деловые линии» включили в число популярных категорий запчасти, комплектующие, краски и лаки, а еще лабораторное и промышленное оборудование. При этом лидером, по словам Миллера, остается одежда. Он добавил, что с начала года структура грузопотока из Китая заметно изменилась. С января выросли частота поставок и число небольших партий, особенно в сегменте маркетплейсов. Спрос постепенно смещается в сторону категорий с регулярным пополнением. В их числе одежда, обувь, автотовары и товары повседневного спроса.
В Китае, в свою очередь, вырос спрос на российскую молочную продукцию и шоколад. Об этом ранее говорила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, хорошие перспективы есть и у российских производителей мясной продукции. Китай уже открыл свой рынок для поставщиков свинины из России, а в будущем такая мера может затронуть и производителей говядины.
Читайте также: