Кремль анонсировал визит Путина в Китай

16 мая 2026, 09:49

Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Кремля.





В ходе предстоящих переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, а также проведут детальный обмен мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда других двусторонних документов.



Также в рамках этой рабочей поездки состоится встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Стороны расмотрят перспективы торгово-экономического сотрудничества.



Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Китайский и американский лидеры в этот момент были на экскурсии в резиденции Чжуннаньхай.