Кремль анонсировал визит Путина в Китай

Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Кремля.



В ходе предстоящих переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, а также проведут детальный обмен мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда других двусторонних документов.

Также в рамках этой рабочей поездки состоится встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Стороны расмотрят перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Китайский и американский лидеры в этот момент были на экскурсии в резиденции Чжуннаньхай.

Лидия Пономарева

