Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Пекин, где проведет переговоры с китайскими коллегами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Рабочая поездка продлится с 14 по 15 апреля. В рамках официального визита у министра запланированы переговоры с главой МИД КНР Ван И.
По информации российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудят широкий круг вопросов. Среди них — развитие двустороннего сотрудничества между РФ и Китаем, перспективы контактов на различных уровнях и взаимодействие на международной арене.
Кроме того, министры намерены обменяться мнениями по актуальным геополитическим проблемам. Основными темами обсуждения станут ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.
