Названы самые популярные земельные услуги в Московской области

Фото: пресс-служба Минимущества МО
В Московской области с начала года оказали более 107,3 тыс. государственных земельных услуг в электронном виде. О том, какие услуги оказались наиболее востребованными, рассказали в региональном министерстве имущественных отношений.
«Лидирующее положение в рейтинге земельных услуг по-прежнему занимает услуга по перераспределению земель. На неё было подано свыше 50,6 тыс. заявлений», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.На втором месте по популярности оказалась услуга по предварительному согласованию предоставления земельных участков: на неё жители области подали больше 44,7 тыс. заявлений. А замыкает топ-3 рейтинга услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов: за три квартала текущего года ей воспользовались свыше 23,8 тыс. человек.
Услуги в электронном виде предоставляются через госпортал Московской области.
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