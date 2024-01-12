В Лобне спасатели освободили застрявших под бетонной плитой собак

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» освободили двух собак, застрявших под бетонной плитой в промзоне. Инцидент произошёл в городском округе Лобня, сообщили в пресс-службе ведомства.
К волонтёрам обратилась местная жительница, которая пришла накормить бездомных псов и не нашла их на привычном месте. Женщина отправилась искать пропавших животных и услышала жалобный лай, доносившийся из-под земли.
Собаки находились под бетонной плитой и несколько суток не могли самостоятельно выбраться. Предполагается, что мёрзлый грунт расширился и поднялся, из-за чего узкий выход стал непроходимым для животных.
Спасательная операция заняла около девяти часов. В результате животных вызволили и передали местной жительнице. Первая собака ослабла, её шерсть примерзла к земле, а задние лапы отказали. Её отправили в ветеринарную клинику. Второе животное не пострадало.
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Собаки находились под бетонной плитой и несколько суток не могли самостоятельно выбраться. Предполагается, что мёрзлый грунт расширился и поднялся, из-за чего узкий выход стал непроходимым для животных.
«В течение дня спасатели «СпасРезерва» очищали территорию от снега, убирали арматуру, делали подкоп и расширяли лаз, пытаясь вызволить животных. Вечером на помощь прибыли работники противопожарно-спасательной службы и спасательного формирования «Феникс». Специалисты сделали подкоп под плиту и с помощью электроперфоратора создали подготовительный пролом в бетонной конструкции для доступа гидравлического инструмента», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части-317 Сергей Трушин.После этого огнеборцы приподняли плиту и зафиксировали опорой из подручного материала. Один пёс от испуга начал рычать, и пришлось надеть на него намордник.
Спасательная операция заняла около девяти часов. В результате животных вызволили и передали местной жительнице. Первая собака ослабла, её шерсть примерзла к земле, а задние лапы отказали. Её отправили в ветеринарную клинику. Второе животное не пострадало.
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Лора Луганская