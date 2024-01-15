В Череповце дикая рысь проникла в детский сад

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В Вологодской области рысь пробрался на территорию детского сада. Об этом информирует глава Череповца Вадим Германов в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел утром 15 января. Зверь проник на территорию детского сада №119, перепрыгнув через забор. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали экспертов по охоте. Периметр учреждения оцепили, дети и педагоги закрыли дверь и оставались в группах.
«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», — рассказал глава города.
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Алина Юрчак