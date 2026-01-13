Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году

13 января 2026, 08:16

РИА Новости: в России чаще всего продавали смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi

В 2025 году россияне приобрели 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей. Это исследование провела компания МТС для РИА Новости.