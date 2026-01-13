Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
В 2025 году россияне приобрели 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей. Это исследование провела компания МТС для РИА Новости.
Средняя цена одного устройства составила 24,3 тысячи рублей. Однако более трети всех продаж пришлись на модели стоимостью до десяти тысяч. Xiaomi и Samsung стали лидерами по количеству проданных устройств, заняв 22% и 14% соответственно. В то же время Apple продолжает доминировать в денежном выражении, обеспечивая 28% выручки от всех продаж.
В пятерку популярных брендов вошли также Tecno и Realme. Эти компании активно конкурируют за внимание покупателей, предлагая доступные цены и разнообразие моделей.
