РИА Новости: самого красивого в мире кота покажут в России в феврале

13 января 2026, 07:51

Фото: iStock/Vera Chitaeva

В феврале в Гостином дворе пройдет выставка «Золотая лапа», на которой ожидают самого красивого кота в мире — абиссинца Дарлена Флера Далмора Блэка. Об этом пишет РИА Новости.





Этот питомец из России занял первое место в рейтинге Всемирной федерации кошек на 2025 год. Владелица кота, Дарья Грузинова, сообщила, что Далмор сейчас отдыхает после успешного сезона. Она уверена, что он станет звездой выставки. По ее словам, у него отличное здоровье, а большой вклад в его успех внес заводчик.



