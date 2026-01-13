РИА Новости: самого красивого в мире кота покажут в России в феврале
В феврале в Гостином дворе пройдет выставка «Золотая лапа», на которой ожидают самого красивого кота в мире — абиссинца Дарлена Флера Далмора Блэка. Об этом пишет РИА Новости.
Этот питомец из России занял первое место в рейтинге Всемирной федерации кошек на 2025 год. Владелица кота, Дарья Грузинова, сообщила, что Далмор сейчас отдыхает после успешного сезона. Она уверена, что он станет звездой выставки. По ее словам, у него отличное здоровье, а большой вклад в его успех внес заводчик.
Она планирует продолжить разведение этого замечательного представителя породы.
