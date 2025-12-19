Путин дал совет россиянам, как общаться с мошенниками по телефону

19 декабря 2025, 13:20

Путин посоветовал россиянам класть трубку, если с ними говорят о деньгах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» рекомендовал россиянам завершать разговор, если собеседник начинает обсуждение финансов по телефону.