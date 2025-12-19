Достижения.рф

Путин дал совет россиянам, как общаться с мошенниками по телефону

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» рекомендовал россиянам завершать разговор, если собеседник начинает обсуждение финансов по телефону.



По его словам, мошенничество — никуда не делось. Он отметил, что по мере увеличения возможностей использования технических средств, аферисты тоже будут совершенствоваться.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.

Дарья Осипова

