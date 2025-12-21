В Таиланде участились случаи обмана туристов из России при бронировании жилья
Российские туристы всё чаще сталкиваются с мошенничеством при аренде жилья в Таиланде. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
31-летняя Екатерина прилетела в Паттайю, но риелтор не смог заселить её в квартиру после получения полного залога. Девушке вернули лишь 40% от суммы.
Другой пострадавший, инвестор Михаил, хотел купить недвижимость на Пхукете. Агент потребовал крупный залог, но юрист позже выяснил, что этот риелтор не связан с застройщиком.
Эксперты объясняют рост таких случаев тем, что о мошенниках мало информации. Пострадавшие часто не обращаются публично, опасаясь обвинений в клевете. Специалисты советуют осматривать жильё и проверять документы лично перед любой оплатой.
Читайте также: