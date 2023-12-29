«Яндекс Путешествия»: 40% россиян хотели бы встретить Новый год в дороге

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Встретить Новый год в дороге хотели бы 40% россиян. Они считают, что это стало бы необычным жизненным опытом, пишет ТАСС со ссылкой на исследования «Яндекс Путешествий».
«Почти каждый третий россиянин хоть раз встречал Новый год в пути. При этом интерес к такому необычному способу празднования действительно велик — 40% опрошенных хотели бы встретить Новый год в дороге, считая это интересным жизненным опытом», — цитирует агентство слова эксперта.
При этом 44% респондентов готовы встретить Новый год в путешествии, если это выгодно финансово. Так, авиарейсы на 31 декабря стоят дешевле, чем на другие даты. Кроме того, каждый десятый опрошенный россиянин готов праздновать наступление нового года в дороге, так как верит в примету «как Новый год встретишь, так его и проведешькак Новый год встретишь, так его и проведешь».
«Из тех, кто имел опыт встречи Нового года в пути, 48% остались довольны, находя в этом свою романтику. Еще 37% посчитали это интересным опытом, но не хотели бы повторять, и только 15% остались совсем недовольны таким обстоятельством», — говорится в результатах исследования, проведённого «Яндекс Путешествиями».
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