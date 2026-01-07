Названы самые высокооплачиваемые профессии фрилансеров в 2026 году
С каждым годом все больше людей выбирают работу на себя. В 2026 году некоторые профессии обещают высокие доходы, утверждает пиар-агент Алексей Чернышов в интервью «Ленте.ру».
По его словам, программисты займут первое место среди фрилансеров. Эти специалисты не поддадутся замене искусственным интеллектом, особенно если освоят вайбкодинг. Такой подход может принести им до 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте окажутся эксперты в области кибербезопасности. Они смогут рассчитывать на зарплату около 400 тысяч рублей. Специалисты, внедряющие ИИ и автоматизирующие бизнес-процессы, также будут востребованы и заработают до 350 тысяч рублей.
Консультанты с опытом работы в крупных компаниях, включая зарубежные, смогут получать около 300 тысяч рублей в месяц. Люди, занимающиеся маркетингом, рекламой и продвижением в социальных сетях, смогут зарабатывать до 200 тысяч рублей. Чернышов отметил, что в будущем ценятся специалисты, способные выполнять больше задач, чем от них ожидают.
