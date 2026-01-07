Названы самые высокооплачиваемые профессии фрилансеров в 2026 году

07 января 2026, 08:43

Чернышов: В 2026 году будут ценны специалисты в сфере кибербезопасности и ИИ

Фото: iStock/littlehenrabi

С каждым годом все больше людей выбирают работу на себя. В 2026 году некоторые профессии обещают высокие доходы, утверждает пиар-агент Алексей Чернышов в интервью «Ленте.ру».