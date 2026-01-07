Стало известно о новых видах мошенничества
С 1 января 2026 года Центральный банк РФ вводит шесть новых признаков подозрительных операций. Эксперты платформы «Мошеловка» предупреждают, что мошенники уже начали использовать эти изменения в своих схемах, пишет РИА Новости.
Злоумышленники представляются сотрудниками банков или «Госуслуг». Они утверждают, что для безопасности необходимо подтвердить номер телефона из-за нововведений. Жертвы, попадаясь на уловку, могут предоставить свои данные.
В другом сценарии мошенники звонят и сообщают о блокировке счета. Для «разблокировки» они требуют перевести деньги на «безопасный счет» или назвать код подтверждения. Специалисты советуют быть осторожными и не доверять незнакомым звонкам.
