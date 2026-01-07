Стало известно о новых видах мошенничества

07 января 2026, 07:29

РИА Новости: мошенники могут использовать новые признаки подозрительных операций

Фото: iStock/artoleshko

С 1 января 2026 года Центральный банк РФ вводит шесть новых признаков подозрительных операций. Эксперты платформы «Мошеловка» предупреждают, что мошенники уже начали использовать эти изменения в своих схемах, пишет РИА Новости.