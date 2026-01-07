Психолог Наумова: новогодние украшения Москвы помогают снизить уровень стресса
Улицы Москвы наполнились яркими новогодними украшениями, и это не просто красота. Психолог Наталья Наумова рассказала РИА Недвижимость, что такие декорации помогают горожанам справиться со стрессом.
Жители мегаполиса часто сталкиваются с напряжением из-за личных проблем и внешних факторов. Праздничные огни поднимают настроение и отвлекают от повседневной суеты. Они создают атмосферу праздника и напоминают о радостных моментах.
Наумова отметила, что даже простые мгновения, проведенные среди ярких огней, позволяют успокоиться и избавиться от негативных эмоций. Так что новогодние украшения не только радуют глаз, но и способствуют улучшению эмоционального состояния москвичей.
