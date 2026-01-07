Врач Умнов: Безопасная доза водки не превышает 120 миллиграммов
Спирт негативно влияет на здоровье, и его опасность зависит от объема потребляемого алкоголя. Об этом пишет «Лента.ру».
Преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов сообщил, что организм способен справиться с употреблением до 120 миллиграммов этанола. Печеночные ферменты успешно метаболизируют алкоголь, не нанося серьезного вреда. Однако превышение этой дозы нарушает барьерную функцию печени. Спирт проникает в кровоток и накапливается в тканях органов. Это приводит к дистрофии миокарда, повышенному артериальному давлению и аритмии.
Кроме того, алкоголь оказывает нейротоксическое воздействие. Он ухудшает когнитивные функции и может вызвать деградацию личности. Умнов призывает быть осторожными и помнить о последствиях для здоровья.
