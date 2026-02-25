В Белоруссии выставили на продажу целую деревню
Деревню Веселуха в северо‑западной части Белоруссии выставили на продажу за 30 тыс. рублей в местной валюте (около 10,5 тыс. долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специализированные порталы недвижимости.
Населенный пункт, расположенный примерно в 5 км от города Поставы и в 20 км от литовской границы, включает три неиспользуемых строения на опушке леса рядом с рекой. На участке есть колодец и проведено электричество, однако канализация отсутствует, а отопление осуществляется с помощью печки.
Согласно объявлению, лот выставил гражданин, который не смог исполнить мечту о создании агроусадьбы. Предложение может заинтересовать инвесторов, любителей уединенной жизни или тех, кто хочет реализовать собственный проект на сельской территории.
