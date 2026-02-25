В Белоруссии выставили на продажу целую деревню

25 февраля 2026, 06:19

РИА Новости: белорусскую деревню Веселуха продают за $10,5 тысяч

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Деревню Веселуха в северо‑западной части Белоруссии выставили на продажу за 30 тыс. рублей в местной валюте (около 10,5 тыс. долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специализированные порталы недвижимости.