Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии за апрель

Фото: iStock/Serhii Hryshchyshen
Водители-дальнобойщики имели самое высокое среднее зарплатное предложение в апреле текущего года.
Согласно результатам исследования, которые предоставили «Радио 1» в «Авито Работе», профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в первом квартале текущего года. Такие специалисты в среднем получают 185 912 рублей.
Второе место в списке самых высокооплачиваемых специальностей заняли бурильщики с зарплатой в 127 281 рублей, что на 44% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
Завершает тройку лидеров специальность токаря. Здесь работодатели в прошлом месяце предлагали 112 867 рублей.
Последние места в пятёрке самых высокооплачиваемых профессий заняли водитель самосвала и автоэлектрик со средними зарплатами 110 497 рублей и 108 807 рублей соответственно.
Читайте также:
Аналитики «Авито» выяснили, работники какой сферы наиболее работоспособны в апреле
Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет
«Паразиты»: в Госдуме раскрыли, кто мешает повысить зарплаты медикам
Второе место в списке самых высокооплачиваемых специальностей заняли бурильщики с зарплатой в 127 281 рублей, что на 44% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
Завершает тройку лидеров специальность токаря. Здесь работодатели в прошлом месяце предлагали 112 867 рублей.
Последние места в пятёрке самых высокооплачиваемых профессий заняли водитель самосвала и автоэлектрик со средними зарплатами 110 497 рублей и 108 807 рублей соответственно.
Читайте также:
Аналитики «Авито» выяснили, работники какой сферы наиболее работоспособны в апреле
Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет
«Паразиты»: в Госдуме раскрыли, кто мешает повысить зарплаты медикам
Анастасия Чинкова