На участке трассы М-4 «Дон» в Ступине закончили ремонт асфальта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по восстановлению дорожного покрытия завершили на девятикилометровом участке федеральной трассы М- «Дон» на территории городского округа Ступино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Работы проводились на участке с 93 по 103 километр. Дорожники заменили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия и нанесли дорожную разметку по основному ходу движения, а также на полосах разгона, съездах и примыканиях», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в настоящее время движение на данном участке полностью открыто.
Ранее сообщалось, что на семи региональных дорогах Московской области отремонтировали пешеходные ограждения. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
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