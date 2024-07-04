Расписание электричек Ленинградского направления изменилось с 4 по 12 июля

График движения пригородных поездов Ленинградского направления меняется с сегодняшнего дня до 12 июля включительно из-за работ по организации движения на участке между станциями Крюково и Раменское (МЦД-3), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.