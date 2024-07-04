Расписание электричек Ленинградского направления изменилось с 4 по 12 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления меняется с сегодняшнего дня до 12 июля включительно из-за работ по организации движения на участке между станциями Крюково и Раменское (МЦД-3), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится, у части электричек будут сокращены маршруты», — отмечается в сообщении.Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах, расположенных на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании также напомнили, что при помощи мобильного приложения РЖД можно приобрести билеты.
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Лев Каштанов