В России на 25% выросло число детей — жертв IT-преступлений

01 сентября 2025, 05:55

Фото: iStock/JuYochi

За семь месяцев 2025 года почти 5 тысяч детей и подростков в России стали жертвами IT-преступлений, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-центре МВД РФ.