В России на 25% выросло число детей — жертв IT-преступлений
За семь месяцев 2025 года почти 5 тысяч детей и подростков в России стали жертвами IT-преступлений, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Согласно данным МВД, общее число потерпевших от киберпреступлений снизилось на 12,2%, однако среди несовершеннолетних наблюдается резкий рост — до 5 тысяч случаев. При этом более 71 тысячи пенсионеров также пострадали от действий мошенников (рост на 0,4%). Наиболее уязвимой группой остаются люди в возрасте 25–44 лет.
Эксперты отмечают новые схемы мошенничества, включая финансовые пирамиды под видом заработка на прослушивании музыки. Подросткам обещают до 1 тыс. рублей в день, но требуют внести взнос, а основной доход предлагают получать за счет привлечения новых участников. Алла Храпунова, эксперт «Народного фронта», подчеркивает: Ребенок, поверивший мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих знакомых.
За первое полугодие 2025 года зафиксировано около 3,5 тыс. случаев, когда мошенники использовали детей для кражи денег у родителей. Средний размер ущерба вырос с 80 тыс. до 190 тыс. рублей, а общий ущерб оценивается в 600 млн рублей. Злоумышленники часто действуют через онлайн-игры и соцсети, представляясь блогерами или сотрудниками властей.
