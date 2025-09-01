Вступил в силу новый список болезней, с которыми нельзя садиться за руль

01 сентября 2025, 07:24

В РФ запретили вождение с психическими расстройствами и аномалиями зрения

Фото: iStock/LeManna

Правительство России внесло изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, включив в него новые заболевания и состояния здоровья водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.