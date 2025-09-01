Вступил в силу новый список болезней, с которыми нельзя садиться за руль
Правительство России внесло изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, включив в него новые заболевания и состояния здоровья водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь водителям запрещается управлять автомобилями при наличии общих расстройств психологического развития, среди которых значатся аутизм, синдром Ретта и Аспергера. Также введены ограничения для лиц с нарушениями цветового восприятия, такими как дальтонизм и трудности различения цветов красного и зелёного спектра.
