Вступил в силу новый список болезней, с которыми нельзя садиться за руль

В РФ запретили вождение с психическими расстройствами и аномалиями зрения
Фото: iStock/LeManna

Правительство России внесло изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, включив в него новые заболевания и состояния здоровья водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Теперь водителям запрещается управлять автомобилями при наличии общих расстройств психологического развития, среди которых значатся аутизм, синдром Ретта и Аспергера. Также введены ограничения для лиц с нарушениями цветового восприятия, такими как дальтонизм и трудности различения цветов красного и зелёного спектра.

Дарья Осипова

