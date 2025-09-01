С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей

01 сентября 2025, 02:39

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

С 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушерки в России получили право исполнять обязанности участковых врачей при оказании первичной медико-санитарной и скорой помощи в случае нехватки специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава.