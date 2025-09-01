С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей
С 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушерки в России получили право исполнять обязанности участковых врачей при оказании первичной медико-санитарной и скорой помощи в случае нехватки специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава.
Приказ Минздрава России №155н от 27 марта 2025 года разрешил руководителям медицинских организаций возлагать на фельдшеров и акушерок функции лечащего врача при оказании первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Это временная мера, направленная на обеспечение доступности медицинской помощи в отдалённых и сельских районах, где наблюдается острый дефицит врачебных кадров.
Фельдшеры и акушерки смогут проводить первичный осмотр пациентов, собирать анамнез, выполнять простые обследования (электрокардиограмму, экспресс-анализ сахара крови, измерение внутриглазного давления), а также назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, в рамках утверждённых стандартов48. Решение о возложении таких обязанностей принимается руководителем медицинской организации приказом.
Новый порядок применяется в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, поликлиниках и при оказании скорой медицинской помощи. По данным Минздрава, в России не хватает около 23,3 тысяч врачей и 63,6 тысяч среднего медицинского персонала, что особенно актуально для сельских территорий.
