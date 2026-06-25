Названы самые востребованные направления для отдыха в июле среди россиян

25 июня 2026, 12:43

«Купибилет»: Калининград стал популярным направлением для путешествий в июле

Фото: iStock/Pla2na

Калининград стал самым востребованным внутренним направлением среди россиян для отдыха в июле, зарубежный рейтинг возглавил Стамбул. Такие данные привели аналитики сервиса «Купибилет».





Отмечается, что стоимость перелета в Калининград составила 12,96 тыс. рублей в одну сторону. Туда забронировано билетов в два раза больше, чем в Сочи, который оказался на втором месте по популярности. Третью строчку заняла Махачкала. Также россияне в июле отправятся во Владивосток и Минеральные воды.



Самым популярным зарубежным направлением среди россиян в июле стала Турция. А самым дорогим — Бали. В пресс-службе сервиса уточнили для «Известий», что в этом году жители России планировали отпуск заранее, и они готовы лететь дальше ради новых впечатлений.





«Июль традиционно остается самым активным месяцем летнего туристического сезона. Внутри страны путешественники чаще выбирают морские направления и города с мягким климатом, а среди зарубежных поездок лидируют маршруты с прямым авиасообщением и развитой туристической инфраструктурой», — говорится в сообщении.

«С точки зрения наибольшего дохода отпуск выгоднее брать в месяцах с большим количеством рабочих дней. В 2026 году в июне и августе — 21 рабочий день, а в июле — 23. Для сравнения: в апреле, сентябре, октябре и декабре 22 рабочих дня, в феврале и мае — по 19, а в январе всего 15», — уточнили специалисты.