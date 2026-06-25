Названы самые востребованные направления для отдыха в июле среди россиян
Калининград стал самым востребованным внутренним направлением среди россиян для отдыха в июле, зарубежный рейтинг возглавил Стамбул. Такие данные привели аналитики сервиса «Купибилет».
Отмечается, что стоимость перелета в Калининград составила 12,96 тыс. рублей в одну сторону. Туда забронировано билетов в два раза больше, чем в Сочи, который оказался на втором месте по популярности. Третью строчку заняла Махачкала. Также россияне в июле отправятся во Владивосток и Минеральные воды.
Самым популярным зарубежным направлением среди россиян в июле стала Турция. А самым дорогим — Бали. В пресс-службе сервиса уточнили для «Известий», что в этом году жители России планировали отпуск заранее, и они готовы лететь дальше ради новых впечатлений.
«Июль традиционно остается самым активным месяцем летнего туристического сезона. Внутри страны путешественники чаще выбирают морские направления и города с мягким климатом, а среди зарубежных поездок лидируют маршруты с прямым авиасообщением и развитой туристической инфраструктурой», — говорится в сообщении.
Тем временем эксперты «Авито Работы» рассказали RT, что летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск именно в июле, поскольку там будет 23 рабочих дня. А значит, потери при выплате отпускных будут минимальными.
«С точки зрения наибольшего дохода отпуск выгоднее брать в месяцах с большим количеством рабочих дней. В 2026 году в июне и августе — 21 рабочий день, а в июле — 23. Для сравнения: в апреле, сентябре, октябре и декабре 22 рабочих дня, в феврале и мае — по 19, а в январе всего 15», — уточнили специалисты.
Они добавили, что летний отдых можно продлить без потери доходов с помощью отгулов, заранее согласовав этот вопрос с работодателем, заключили в сервисе.