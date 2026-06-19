Названы самые востребованные пластические операции среди москвичек
Хирург Гуляев: москвички чаще всего делают блефаропластику и фейслифтинг
Москвичи все чаще обращаются к специалистам за блефаропластикой, ринопластикой и фейслифтингом. Об этом рассказал пластический хирург сети многопрофильных клиник «К+31» Игорь Гуляев.
По его словам, эти операции позволяют освежить взгляд, скорректировать форму носа и вернуть четкость овалу лица. На втором месте по спросу находится пластика груди, в том числе подтяжка без имплантов, увеличение или уменьшение.
«Третье направление — коррекция фигуры. Контурные операции (липосакция и липофилинг), абдоминопластика остаются одними из самых востребованных процедур у жителей столицы», — уточнил Гуляев в разговоре с «Вечерней Москвой».
Тем временем ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова предупредила в беседе с RT, что после пластической операции с существенным изменением внешности необходимо в течение трех лет поменять паспорт.
«Если этого не сделать, то при предъявлении паспорта, например сотруднику правопорядка, могут оштрафовать на три тысячи рублей. По сути, причины для замены паспорта связаны с тем, что человека стало просто не узнать», — пояснила эксперт.
Речь идет о случаях, когда существенно меняется разрез глаз, контур лица или форма носа. При стрижке или изменении цвета волос менять документы не нужно, заключила Свечникова.