Названы самые востребованные пластические операции среди москвичек

19 июня 2026, 15:45

Хирург Гуляев: москвички чаще всего делают блефаропластику и фейслифтинг

Фото: iStock/peakSTOCK

Москвичи все чаще обращаются к специалистам за блефаропластикой, ринопластикой и фейслифтингом. Об этом рассказал пластический хирург сети многопрофильных клиник «К+31» Игорь Гуляев.





По его словам, эти операции позволяют освежить взгляд, скорректировать форму носа и вернуть четкость овалу лица. На втором месте по спросу находится пластика груди, в том числе подтяжка без имплантов, увеличение или уменьшение.





«Третье направление — коррекция фигуры. Контурные операции (липосакция и липофилинг), абдоминопластика остаются одними из самых востребованных процедур у жителей столицы», — уточнил Гуляев в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Если этого не сделать, то при предъявлении паспорта, например сотруднику правопорядка, могут оштрафовать на три тысячи рублей. По сути, причины для замены паспорта связаны с тем, что человека стало просто не узнать», — пояснила эксперт.