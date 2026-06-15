Хирург рассказал, к чему может привести привычка кусать губы
Привычка кусать губы и щеки может травмировать слизистую оболочку рта и привести к развитию стоматита и герпеса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Эксперт подчеркнул, что привычка кусать губы может быть связана с тревожными состояниями, стрессом и эмоциональным перенапряжением. Чтобы справиться с ней, он порекомендовал жевать резинку или сжимать в руках мячик. Однако прежде всего, по его мнению, необходимо устранить ранки и воспаления. Например, для этого можно использовать хлоргексидин, отметил Умнов.
Хирург также обратил внимание на то, что избавиться от этой привычки могут помочь медитации и разнообразные виды активности. В процессе таких занятий мозг переключается с негативных мыслей и вредных привычек на новые задачи и решения. Это способствует замещению старых привычек и помогает справляться со стрессом.
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