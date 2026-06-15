Хирург рассказал, к чему может привести привычка кусать губы

15 июня 2026, 15:19

Хирург Умнов: привычка кусать губы может привести к герпесу и стоматиту

Фото: iStock/Deagreez

Привычка кусать губы и щеки может травмировать слизистую оболочку рта и привести к развитию стоматита и герпеса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.