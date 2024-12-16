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Названы самые востребованные профессии в России

Водитель и продавец стали самыми востребованными профессиями в России
Фото: istockphoto/scyther5

Фото: istockphoto/scyther5

Эксперты сервиса hh.ru провели исследования, чтобы определить, какие профессии пользовались наибольшим спросом у работодателей в России в 2024 году. Самыми востребованными специалистами стали водитель, продавец-консультант и менеджер по продажам.


Согласно результатам исследования российской платформы онлайн-рекрутинга, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в топ-пять также вошли специалисты колл-центра и бухгалтеры. Выборка была достаточно подробной, так как в целях исследования эксперты изучили более 11 миллионов вакансий, размещённых на протяжении 2024 года.

Отмечается, что тройка «призёров» среди вакансий на рынке труда осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом: менеджер по продажам, продавец консультант, водитель — именно в таком порядке. 868 тысяч вакансий, 769 тысяч и 620 тысяч — соответственно. Примечательно, что не требующая особой квалификации специальность оператора колл-центра поднялась сразу на две позиции и вошла в пятёрку самых востребованных. Не исключено, что это связано с разгулом телефонного мошенничества, говорят специалисты.

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Блогер Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве
16 декабря 2024, 09:13

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Изначально Блиновская сама инициировала процедуру банкротства, однако впоследствии передумала и рассчитывала погасить свои долги самостоятельно. Несмотря на это, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

В решении суда не указан общий размер неисполненных обязательств Блиновской. Однако с момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России с требованием в размере около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ с требованием на сумму около 270 миллионов рублей. На данный момент требования кредиторов еще не рассмотрены.

Елена Блиновская — известный российский блогер и предприниматель. В российских СМИ её называют одной из главных «инфоцыганок» страны. С апреля 2023 года она является фигуранткой уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. С января 2024 года Блиновская содержится под стражей в следственном изоляторе.

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#сизо
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Министр труда России прокомментировал возможное сокращение рабочего дня перед Новым годом
Котяков: у россиян есть три выходных перед новогодними праздниками
16 декабря 2024, 08:22

Фото: iStock/Harbucks

Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ходе пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о возможном сокращении рабочего дня в преддверии новогодних праздников. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что у граждан России уже есть три выходных дня, которые предоставляются перед праздниками, что позволяет людям подготовиться к встрече Нового года и провести время с семьей. Котяков подчеркнул важность сохранения баланса между трудовой деятельностью и отдыхом.

«У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал он.

Согласно утвержденному правительством графику новогодних и рождественских праздников, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года станет шестидневной. Выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января. В итоге россияне смогут отдыхать 11 дней подряд.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что обсуждение вопроса о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, в настоящее время неактуально. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россияне
#рабочая
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Вице-мэр Ликсутов: Проезд по МСД может стать платным для жителей столицы
16 декабря 2024, 08:02

Фото: istockphoto/namaki

Для москвичей могут ввести плату за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
В интервью изданию «Коммерсант» он сказал, что относительно данного вопроса сейчас рассматриваются самые разные предложения, но уходить от проблемы нельзя. Дело в том, что нагрузка на МСД растёт в геометрической прогрессии, пояснил вице-мэр. Поэтому перед властями города стоит выбор: либо эта дорога превратится в стабильно перегруженную трассу с пробками и заторами, либо за какую-то удобоваримую плату по ней можно будет проехать в определённое время, отметил Ликсутов.

По словам чиновника, опыт проспекта Багратиона (ещё одна платная дорога в Москве - прим. ред.) показал, что трасса, позволяющая быстро перемещаться из одного конца города в другой, будет востребована даже при высоких тарифах.

Справка: МСД (Московский скоростной диаметр) — это скоростная дорога, объединяющая Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Практически она соединяет север, восток и юг Москвы в обход центра города. С февраля 2023 года за проезд по трассе взымается плата — 950 рублей. Но для машин с московскими и областными номерами проезд по ней пока бесплатный. Транзитный транспорт составляет в общем потоке всего 1%.

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#москва
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Социолог Лопатина: россиян ждет 11 выходных на новогодние праздники
16 декабря 2024, 04:55

Фото: iStock/gregory_lee

На новогодние праздники россияне получат 11 выходных. Этим поделилась эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Как объяснила Лопатина, выходные стартуют с 29 декабря 2024 и закончатся 8 января 2025 года. Также выходной день 4 января будет перенесен на 2 мая, а уже 5 января на 31 декабря 2025 года.

При этом 30 декабря станет выходным, так как рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря. В связи с этим последняя неделя года станет шестидневной, после чего граждан ждут непрерывные выходные.

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#выходные
#новый год
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Юрист Квартальнова: за самовольное украшение подъезда к Новому году можно получить штраф
16 декабря 2024, 04:43

Фото: iStock/автор

За самовольное украшение подъезда жилого дома в честь Нового года можно получить штраф. Об этом рассказала юрист Евгения Квартальнова изданию РИА Новости.
«Общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», — пояснила адвокат.
Квартальнова отметила, что для физических лиц размер штрафа может варьироваться от 400 рублей до 5 тысяч рублей. Если же при украшении была нарушена пожарная безопасность, то тогда граждане могут получить штраф до 15 тысяч. Это касается случаев установки гирлянды в подъезде. В случае возникновения пожара и гибели людей из-за новогодней атрибутики можно получить уголовную ответственность.

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#новый год
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Apple готовит к выпуску ультратонкий iPhone и новые складные устройства
16 декабря 2024, 00:28

Фото: iStock/Wirestock

Корпорация Apple планирует представить ультратонкий iPhone, а также новые складные устройства в двух вариантах. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
Для уменьшения размеров девайса в Apple хотят упростить систему камер. Стоимость обновленной версии смартфона будет ниже линейки Pro.

В складных версиях планируется появление девайса, который будет предназначен для использования в качестве ноутбука. Предполагаемый размер экрана равен 19 дюймам, или 48 сантиметрам. Второе складное устройство будет выполнять функции iPhone. Презентация новинок стартует с начала 2025 года.
#презентация
#apple
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Омск признан «Культурной столицей 2026 года» в России
16 декабря 2024, 00:12

Фото: iStock/saiko3p

Омск стал победителем федерального конкурса среди городов России на звание «Культурная столица 2026 года». Об этом сообщает ТАСС.
«Омск стал обладателем звания «Культурная столица 2026 года». Действующим в 2024 году обладателем звания является Нижний Новгород. 7 декабря состоялась передача статуса Грозному, который станет культурной столицей в 2025 году», — передает агентство.

Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, город удивит туристов культурными мероприятиями, добротой, порядочностью людей и гастрономией. В финал конкурса также вышли агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В номинации «Народное голосование» победил Владимир.

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#нижний нов омск
#столица
#культура
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«Бес попутал»: Захарова высказалась о съёмках кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Захарова раскритиковала проведение кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
15 декабря 2024, 21:06

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала съёмки кулинарного шоу в трапезной Киево-Печерской лавры. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день появилась информация о том, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провёл съёмки кулинарного телешоу в Киево-Печерской лавре. Такой поступок вызвал бурю критики со стороны православных украинцев, а также представителей УПЦ (каноническая Украинская православная церковь).

Захарова заявила, что устроивших съёмки в храме «бес попутал». После она добавила, что христианские ценности на Украине уничтожаются, «подменяясь ультранационализмом и неонацизмом», а приготовление блюд украинской кухни на фоне распятого Христа является лучшей иллюстрацией происходящего.

Вместе с тем официальный представитель МИД отметила как позитивный момент тот факт, что большинство украинцев раскритиковали съёмки кулинарного шоу внутри храма.

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#киев
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#храм
#православие
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В России хотят вернуть талоны на еду
Депутат Аксаков предложил распространить по всей РФ продуктовые социальные карты
15 декабря 2024, 19:53

Фото: iStock/Minerva Studio

В Госдуме поддержали идею о распространении по всей России талонов на еду. Он этом сообщает RTVI.
Ранее 12 декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал введение в регионе со следующего года продуктовых социальных карт. С помощью них «незащищенные категории граждан» смогут приобретать необходимый набор продуктов.

Идею высоко оценил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что в случае реализации инициативы у людей, испытывающих нужду, всегда будет понимание, что они обеспечены минимумом продуктовых товаров, необходимых для жизни. После депутат предложил распространить внедрение таких социальных карт по всей России.

Правозащитник Дмитрий Янин в беседе с «МК» заявил, что предложение Аксакова позволит оказать помощь 18 миллионам россиян, живущим бедно. При этом, если каждому нуждающемуся ежемесячно выделять по три тысячи рублей на еду, то годовые расходы составили бы порядка 720 млрд рублей, что посильно для бюджета страны.

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