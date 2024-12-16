Названы самые востребованные профессии в России

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Эксперты сервиса hh.ru провели исследования, чтобы определить, какие профессии пользовались наибольшим спросом у работодателей в России в 2024 году. Самыми востребованными специалистами стали водитель, продавец-консультант и менеджер по продажам.
Согласно результатам исследования российской платформы онлайн-рекрутинга, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в топ-пять также вошли специалисты колл-центра и бухгалтеры. Выборка была достаточно подробной, так как в целях исследования эксперты изучили более 11 миллионов вакансий, размещённых на протяжении 2024 года.
Отмечается, что тройка «призёров» среди вакансий на рынке труда осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом: менеджер по продажам, продавец консультант, водитель — именно в таком порядке. 868 тысяч вакансий, 769 тысяч и 620 тысяч — соответственно. Примечательно, что не требующая особой квалификации специальность оператора колл-центра поднялась сразу на две позиции и вошла в пятёрку самых востребованных. Не исключено, что это связано с разгулом телефонного мошенничества, говорят специалисты.
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Александр Бойцов