Россияне назвали предпочтительные профессии для своих детей

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Исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
«30% опрошенных родителей подчеркнули, что им неважно, какую профессию выберут их дети, и хотели бы предоставить им свободу выбора. Среди остальных 70% самыми популярными профессиональными направлениями, в которых респонденты предпочли бы видеть своих детей, стали IT и телеком, медицина и фармацевтика, а также юриспруденция», — приводит RT результаты исследования.
В свою очередь старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева прокомментировала новость о высоких зарплатах курьеров и отметила, что это не повлияет на желание молодых людей идти в IT.
«Курьерская работа может предложить высокий доход, но профессия IT-специалиста имеет преимущества, такие как перспективы карьерного роста, возможность заниматься творческими задачами и создавать инновационные продукты. IT-сфера предоставляет стабильные условия труда и возможности для личного и профессионального развития. Курьерская работа может быть временной или переходной, а профессия в IT дает долгосрочные возможности», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Береснева.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян не испытывают ухудшения настроения из-за своих руководителей.
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Мелисса Тимофеева