Востребованность выпускников колледжей растёт скорее спроса на выпускников вузов

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Анализ Московского художественно-промышленного института (МХПИ) показал, что востребованность специалистов среднего звена растёт почти вдвое быстрее, чем выпускников вузов.
«Новое поколение не воспринимает диплом как обязательный пропуск в профессию. Для них высшее образование — это осознанная инвестиция в развитие, когда практический опыт показывает необходимость более глубоких знаний. Такой подход делает образование более эффективным», — прокомментировал в беседе с Газета.ру ректор МХПИ Алексей Егоров.
До этого директор школы-интерната имени Грота Алексей Мухин рассказал о том, каким сейчас стало учебное заведение и что в нём изменилось за последние годы.
«Школа стала абсолютно открытым, инновационным учреждением. Мы выполняем роль ретранслятора на регионы РФ всех инноваций, которые есть в системе коррекционного образования Европы для детей с нарушением зрения. У нас разработаны индивидуальные маршруты обучения воспитанников. Мы адаптируем и социализируем детей. У нас создан «социальный полигон», где вместе с педагогом дети учатся готовить, пользоваться бытовой техникой, делать покупки, у нас при школе работают великолепные музыкальные классы», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Мухин.
Ранее сообщалось, что в школе №9 городского округа Ступино Московской области стартовали образовательные программы для старшеклассников по программе «Наука в регионы» от Фонда развития Физтех-школ.
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Мелисса Тимофеева