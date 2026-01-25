Названы самые востребованные специалисты в сфере ИИ в 2026 году

25 января 2026, 12:24

Коршунов: в 2026 году вырастет спрос на специалистов по безопасности ИИ

Фото: iStock/tadamichi

Появление автономных решений на базе искусственного интеллекта, а также активное внедрение таких технологий приведет к тому, что в 2026 году возрастет спрос на специалистов по безопасности искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности MWS AI (входит в Erion, объединяющую нетелеком-активы МТС) Андрей Коршунов.