Названы самые востребованные специалисты в сфере ИИ в 2026 году
Появление автономных решений на базе искусственного интеллекта, а также активное внедрение таких технологий приведет к тому, что в 2026 году возрастет спрос на специалистов по безопасности искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности MWS AI (входит в Erion, объединяющую нетелеком-активы МТС) Андрей Коршунов.
По его мнению, ИИ-агенты, интегрированные в корпоративные системы, могут взаимодействовать с внешними ресурсами, такими как электронная почта, календари и другие корпоративные сервисы. Это требует более высоких стандартов безопасности для их использования.
Эксперт полагает, что это приведет к появлению специализированных специалистов по безопасности ИИ или к расширению компетенций существующих специалистов по информационной безопасности. Более вероятным сценарием он считает развитие компетенций у существующих специалистов, так как спрос на такие навыки значительно возрастет в компаниях, использующих ИИ-решения. Узкопрофильные специалисты будут востребованы в компаниях, разрабатывающих ИИ-решения, и в организациях, специализирующихся на информационной безопасности.
Коршунов также отметил, что дальнейшее развитие регулятивных норм в области безопасности ИИ-решений будет способствовать росту спроса на таких экспертов.
