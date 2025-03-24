В Татарстане подняли выплаты молодым лесникам до полумиллиона рублей

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В Татарстане увеличили выплаты молодым специалистам лесной отрасли, теперь выпускники СПО будут получать 300 тысяч рублей вместо 150 тысяч, а выпускники вузов — полмиллиона рублей вместо 300 тысяч. Об этом заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, сообщает «Татар-информ».
По данным издания, на данный момент открыты вакансии по 30 позициям. Больше всего отрасль нуждается в инженерах и мастерах леса. Соискателям предлагают зарплаты до 56 тысяч рублей, полный соцпакет и места в общежитии. Все подразделения министерства, по словам министра, полностью укомплектованы техникой, инвентарем и оргтехникой.
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«В части кадрового потенциала проблемы существуют, но они не катастрофичны. Штаты укомплектованы на 90%. В последние годы при поддержке Раиса Татарстана выделяются единовременные выплаты молодым специалистам. С этого года они увеличены до 300 и 500 тыс. рублей», — поделился Кузюров с «Татар-информом».Читайте также:
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