Названы строительные специальности с самой высокой зарплатой
Видео: пресс-служба ПАО ГК «Самолет»
В этом году День строителя отрадная отрасль встречает с оптимистичной статистикой. По данным исследований, проведенных группой «Самолет» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и агентством маркетинговых исследований ORO, в 2025 году наблюдается рост медианной заработной платы практически по всем строительным специальностям во всех регионах.
Более того, специалисты в сфере девелопмента оказались самыми удовлетворенными своей работой среди других отраслей. Согласно анализу, 80% работников девелопмента довольны своим текущим местом работы, 85% считают свою профессию престижной, а 86% — прибыльной. Почти все респонденты (90%) согласны с тем, что их работа очень полезна для общества, особенно на фоне других бюджетообразующих отраслей.
Примечательно, что почти половина (48%) сотрудников готова рекомендовать свое место работы другим. В части заработных плат наиболее значительный рост отмечен у инженеров и специалистов технического надзора — их медианный доход увеличился на 25%, достигнув 125 тыс. рублей против 100 тыс. рублей ранее. На втором месте по темпам роста оказались архитекторы, чья зарплата выросла на 19% — с 99 тыс. рублей до 119 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкают инженеры ПТО, чьи оклады увеличились на 18%, составив 126 тыс. рублей против прежних 106 тыс. рублей.
Среди самых высокооплачиваемых должностей в строительной отрасли по-прежнему лидируют директор по строительству с зарплатой 200 тыс. рублей, начальник строительного участка (178,9 тыс. рублей) и менеджер по продажам недвижимости (177 тыс. рублей). Интересно, что управленцы в строительстве чаще завышают ожидания по зарплате, тогда как архитекторы, напротив, склонны недооценивать свою рыночную стоимость. Наиболее адекватно оценивают свои компетенции инженеры ПТО и строительного контроля.
Наибольший уровень оплаты труда на аналогичных позициях отмечается в Республике Татарстан, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюменской области и Приморском крае. Для тех, кто рассматривает переезд, самой востребованной позицией в столице во II квартале 2025 года стала должность инженера/специалиста-конструктора — на нее было открыто 5928 вакансий. Для сравнения, архитекторов требовалось 1759 человек, а главных инженеров — 1101.
