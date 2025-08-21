В Москве мать ученика застала педагога в душе фитнес-клуба и потребовала извинений

21 августа 2025, 16:28

Фото: iStock/Omar Osman

В Москве женщина сфотографировала классного руководителя своего ребенка в душевой фитнес-клуба и потребовала извиниться на камеру за то, что та находилась обнаженной в «общественном месте». Об этом сообщает телеграм-канал «Что там, Москва?».