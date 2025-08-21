В Москве мать ученика застала педагога в душе фитнес-клуба и потребовала извинений
В Москве женщина сфотографировала классного руководителя своего ребенка в душевой фитнес-клуба и потребовала извиниться на камеру за то, что та находилась обнаженной в «общественном месте». Об этом сообщает телеграм-канал «Что там, Москва?».
Все началось с того, что педагог поздоровалась с матерью ученика, заметившей ее в душевой. Неожиданно последняя вышла из помещения, после чего вернулась с телефоном и начала снимать, как учительница принимает душ. После трех неудачных попыток она накинулась на нее с обвинениями. Сотрудница школы, испытав в этот момент сильный стресс, не стала спорить и сделала то, что от нее хотели: быстро извинилась и стала одеваться.
Свидетелем конфликта оказалась еще одна учительница, которая вступилась за коллегу и пожаловалась на поведение посетительницы. Администрация заведения, в свою очередь, потребовала от женщины удалить фотографии и аннулировала ее абонемент.
Читайте также: