В Госдуме предложили доплачивать учителям на покупку красивой одежды

24 августа 2025, 19:53

Фото: iStock/Drazen Zigic

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов высказался против введения единой формы для педагогов, предложив вместо этого выплачивать учителям доплаты на покупку красивой и стильной одежды. Свое мнение политик озвучил в интервью ТАСС на фоне обсуждений нового ГОСТа на школьную форму для учеников, который вступит в силу в 2025 году.