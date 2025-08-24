В Госдуме предложили доплачивать учителям на покупку красивой одежды
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов высказался против введения единой формы для педагогов, предложив вместо этого выплачивать учителям доплаты на покупку красивой и стильной одежды. Свое мнение политик озвучил в интервью ТАСС на фоне обсуждений нового ГОСТа на школьную форму для учеников, который вступит в силу в 2025 году.
Парламентарий подчеркнул, что большинство преподавателей – женщины, у которых есть свой вкус и стиль, поэтому обязывать их носить единую форму не нужно. При этом он отметил, что доплачивать учителям, чтобы они могли одеваться прилично и современно, было бы правильным решением.
Политик также раскритиковал недавно представленные варианты школьной формы для учеников, отметив, что по сути это «форма для пугала огородного». Миронов добавил, что попросил искусственный интеллект создать альтернативные модели одежды, и результаты оказались значительно лучше тех, что вызвали негатив в обществе.
В заключение он всё же призвал в первую очередь заняться формой для школьников.
Читайте также: