Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья в майские праздники

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Расписание общественного транспорта в Московской области в предстоящие майские праздники будет отличаться от обычного, об этом жителей региона предупредили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В ближайшую субботу, 27 апреля, автобусы будут ходить по расписанию понедельника. А в период с 29 апреля по 1 мая и 9-10мая — по расписанию субботы. Электрички в пятницу, 26 апреля, будут курсировать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы, с 28 по 30 апреля и 9-11 мая — по расписанию субботы, а 1 и 12 мая — по воскресному графику», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в дни майских праздников назначила ряд дополнительных поездов на Павелецком, Ярославском, Горьковском, Киевском, Казанском, Рижском и Курском направлениях. Актуальное расписание электричек можно посмотреть на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
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