В Подмосковье начали использовать ИИ для улучшения работы общественного транспорта

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Нейросеть помогает оптимизировать работу общественного транспорта в Московской области: теперь искусственный интеллект, опираясь на данные с видеокамер системы «Безопасный регион», выявляет скопление людей на остановках, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Мониторинг проводится в часы пик. Точность выявления очередей на общественный транспорт составляет 95%.
Информация поступает более чем со ста видеокамер, проверка проводится дважды в день. Скопление более десяти человек определяется как очередь.
В министерстве добавили, что искусственный интеллект следит и за чистотой на остановках: информация о мусоре также фиксируется и передаётся в соответствующее ведомство.
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«Далее информация о загруженных остановках практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать действия, направленные на сокращение очередей»», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Информация поступает более чем со ста видеокамер, проверка проводится дважды в день. Скопление более десяти человек определяется как очередь.
В министерстве добавили, что искусственный интеллект следит и за чистотой на остановках: информация о мусоре также фиксируется и передаётся в соответствующее ведомство.
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Лев Каштанов