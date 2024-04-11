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В Подмосковье начали использовать ИИ для улучшения работы общественного транспорта

Искусственный интеллект начал выявлять очереди на остановках в Подмосковье
11 апреля 2024, 12:26

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Нейросеть помогает оптимизировать работу общественного транспорта в Московской области: теперь искусственный интеллект, опираясь на данные с видеокамер системы «Безопасный регион», выявляет скопление людей на остановках, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Мониторинг проводится в часы пик. Точность выявления очередей на общественный транспорт составляет 95%.

«Далее информация о загруженных остановках практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать действия, направленные на сокращение очередей»», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.


Информация поступает более чем со ста видеокамер, проверка проводится дважды в день. Скопление более десяти человек определяется как очередь.

В министерстве добавили, что искусственный интеллект следит и за чистотой на остановках: информация о мусоре также фиксируется и передаётся в соответствующее ведомство.

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#московская область
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В Подмосковье обустроят ещё 50 «умных» переходов
11 апреля 2024, 12:57

Фото: iStock/jackaldu

Ещё 50 нерегулируемых пешеходных переходов на региональных дорогах Подмосковья оборудуют к лету «умной» подсветкой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Умная» подсветка появится на переходах у жилых комплексов, образовательных учреждений, станций и прочих мест притяжения людей. Такие переходы даже на освещённом участке дороги привлекут внимание водителей и повысят безопасность», — сказал глава министерства Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что «умные» переходы появятся в 18 округах, преимущественно — в городской черте. «Умный» переход оборудован дополнительной подсветкой в тёмное время суток, кроме того, он реагирует на появление пешехода: когда человек выходит на проезжую часть, на установленных у перехода специальных знаках начинают мигать светодиоды.

Всего в Московской области в настоящее время дополнительной подсветкой оборудовали уже более 5 тысяч переходов. Эта мера направлена на снижение числа ДТП в Подмосковье.

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#московская область
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Не жечь костры и не прикасаться к воде: день святого Марка, приметы, чего делать нельзя
11 апреля — Берещенье: история и традиции народного праздника
11 апреля 2024, 12:47

Фото: iStock/Vera Tikhonova

11 апреля православные христиане чтят память святителя Марка Арефусийского. В народном календаре праздник принято называть Берещеньем. О том, когда появилось церковное торжество, какие приметы с ним связаны, и чего нельзя делать, расскажет редакция «Радио 1».

Берещенье или день святого Марка в 2024 году: дата, история


Православная церковь ежегодно чтит память святого мученика Марка Арефусийского 11 апреля. В этом году праздник выпадает на четверг. В народном календаре этот праздник называется Марков день или Берещенье.

Согласно церковному преданию, святитель Марк жил в IV веке нашей эры в Сирии. При императоре Константине Великом он был назначен епископом города Арефусии. Тогда гонения на христиан прекратились, в городах восстанавливались разрушенные храмы и строились новые. Однако в Сирии оставались те, кто был приверженцем старой веры. Император Юлиан, вошедший на престол в 361 году, решил вновь возродить язычество и возобновил гонения на христиан. Марк боролся с остатками язычества и идолопоклонничества. Предания гласят, что он своими руками разобрал языческое капище и возвел на его месте христианскую церковь.

За это святого подвергли страшным пыткам. Марка заставляли заплатить за разрушенное капище и отречься от веры, но он был непреклонен. Тогда палачи отпустили Марка, понимая, что истязания не приносят эффекта.

День святого Марка в 2024 году: традиции


День святого Марка еще принято называть Берещеньем. В этот праздник предки чествовали березу.

Традиция почитания этого дерева возникла еще до крещения Руси. До этого времени считалось, что береза является символом здоровья и жизни. Однако нередко растению приписывали магические свойства, например, предки верили, что в ветвях плакучих берез любят сидеть русалки и утопленницы.

С приходом христианства появилась легенда, что своими ветвями береза укрыла Богородицу с младенцем Христом от непогоды во время бегства в Египет. За это Божия Матерь благословила дерево.

Берещенье в 2024 году: что можно и нельзя делать


Православным верующим в день Берещенья или святого Марка следует посетить храм или помолиться дома. Полезно будет вспомнить житие мученика и других праведников, совершивших подвиги во имя своей веры. Также следует помнить, что праздник выпадает на Великий пост, во время которого говеющим нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.

Однако существуют приметы, к которым прислушиваются верующие еще со времен Руси. В этот день люди не рубили деревья и не жгли костров, чтобы не навлечь на себя несчастья. Особенно осторожно и почтительно вели себя по отношению к березам.

В этот день люди старались избегать водоемов и не прикасаться к воде, так как верили, что смельчака, подошедшего слишком близко, могут утащить на дно русалки. Опасаясь встречи с нечистью, обходили стороной плакучие березы и ивы. Под их ветвями не отдыхали и не дремали, чтобы не столкнуться с потусторонним.

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#храм
#церковь
#дерево
#пост
#храмы
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Ракета «Ангара А5» стартовала с космодрома Восточный
Ракета «Ангара А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
11 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, которой дважды приходилось откладывать, наконец-то состоялся, передает РИА Новости.
Старт произошел по расписанию в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты, после чего успешно вывел испытательную нагрузку на орбиту.

Изначально запуск этой ракеты с космодрома Восточный был запланирован на 9 апреля в 12:00 мск, однако автоматика инициировала «отмену пуска» за две минуты до назначенного времени из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пуск был перенесен на следующий день, но 10 апреля ситуация повторилась.

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#ракеты
#роскосмос
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В программу по расселению аварийного жилья включили 30 домов в посёлке Южный в Климовске
11 апреля 2024, 12:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

30 домов, расположенных в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск, включили в государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Согласно постановлению правительства Московской области, в программу расселения включены дома №№4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 34. Всего в новые квартиры переедет 461 семья — свыше 860 человек», — говорится в сообщении.
Жильцы аварийных домов могут дождаться ключей от квартир в специально возведённых для них новостройках или взять сертификат на получение жилья. Жилищный сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. При этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Приобрести квартиру при помощи сертификата можно в любом район Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке.

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#климовск
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#ветхое жильё
#расселение
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#министерство строительного комплекса мо
#подольск
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В Часове Яре ликвидирован американский наемник ВСУ Седрик Хэмм
11 апреля 2024, 12:02

Фото: istock / Dmitry Belyaev

В районе Часова Яра на территории Украины ликвидировали американского наемника Седрика Хэмма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный аналитик Руслан Татаринов.
По его данным, смерть американского военного наступила в апреле. Хэмм вступил в ряды «Интернационального легиона» Вооруженных Сил Украины в феврале текущего года.

Сначала Хэмма внесли в список пропавших без вести, однако позднее его тело было обнаружено.

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#всу
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В Подмосковье оптимизировали оформление разрешений на охоту
11 апреля 2024, 11:23

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Услугу по оформлению разрешений на охоту на региональном портале оптимизировали за счёт внедрения «умных» сервисов, сообщает пресс-служба Мингоусправления Московской области.
«Умные» сервисы при оформлении разрешения позволяют выбрать объекты для охоты», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Кроме того, теперь подмосковным охотникам не придётся лично подавать документы в МФЦ. И отчёты по результатам охоты тоже начали принимать в цифровом виде. Нововведения позволят уменьшить число ошибок при заполнении заявлений и снизят количество отказов в выдаче разрешений на охоту.

Отмечается, что воспользоваться этой услугой могут люди, включённые в государственный охотничий реестр. Пошлина за оформление разрешения на охоту составляет 650 рублей.

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#цифровизация
#госуслуги
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
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«Проблема глобальная»: россиянам объяснили, что делать с горячими батареями весной
Эксперт ЖКХ Белехова объяснила, как решить вопрос горячих батарей весной
11 апреля 2024, 11:21

Фото: istock/nikkimeel

Температура на улице в среднем +17 градусов, а в квартирах продолжают греть батареи. У жильцов возникают проблемы: ненужные траты за отопление и общий дискомфорт дома.
Член координационного совета ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области, эксперт народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда обычно отключают отопление и от кого это зависит.

«Проблема глобальная: в доме должно быть комфортно, если на улице по прогнозу всё ясно, то с отоплением пока не ясно. Нет каких-то конкретных цифр и дат, каждый муниципалитет сам принимает решение, с какой даты отключать отопление. Они смотрят на среднесуточную температуру, которая должна быть выше 8 градусов», – сказала эксперт.
Также Юлия Белехова отметила, что вопрос горячих батарей урегулирован в домах, где крышные котельные, где ТСЖ, потому что там есть свой кран, который «можно завинтить».

Специалист по ЖКХ объяснила, что на отключение отопления влияет температура воздуха, которую смотрят на две недели вперед, но, если в доме сильно жарко, жильцы могут повлиять на решение вопроса.

«Обращаться с такой проблемой можно в Министерство энергетики, в администрацию города, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Жильцы могут повлиять, например, если напишут общее заявление. Общественное мнение является регулятором», – заключила собеседница.
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#погода
#отопление
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#услуги
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#отключение
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В Дмитровском округе построят дом отдыха с башней и колоннами
11 апреля 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Дом отдыха на 170 гостей в стиле «сталинский амир» возведут на территории комплекса «Целеево Гольф и Поло Клуб» в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В доме отдыха общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров будет гостиница на 68 номеров для круглогодичного индивидуального и семейного отдыха. Кроме того, объект планируется использовать для различных мероприятий и обслуживания летних соревнований по гольфу и зимних занятий лыжами», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Здание дома отдыха будет решено в классическом стиле с элементами сталинского ампира. Центральной частью постройки станет башня со шпилем, фасады украсят колонны и пилястры.

В состав дома отдыха, помимо гостиницы, войдут тренажёрные залы, бассейн, спа-комплекс, детский клуб, медпункт с массажными и процедурными помещениями, а также ресторан, бар, оранжерея, бильярдная и магазины.

Новый дом отдыха планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году, там будет создано около 150 рабочих мест.

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#дмитровский городской округ
#строительство
#мособлархитектура
#гостиница
#владислав гордиенко
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В Люберцах завершили строительство школы на 1,5 тыс. мест
11 апреля 2024, 10:07

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Общеобразовательную школу, рассчитанную на 1500 учеников, построили в территории жилого комплекса «1-й Лермонтовский» в городском округе Люберцы, новая школа откроется 1 сентября, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строительство велось почти два года — с мая 2022. Четырёхэтажное здание общей площадью 24,7 тыс. квадратных метров построено по индивидуальному проекту, оно разделено на два блока — для младшей и средней школы. У блоков разные входы. В блоке для младшеклассников находятся спортивный и хореографический залы, в блоке средней школы —два спортивных зала, а также хореографический и тренажёрный залы», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории обустроена площадка для массовых мероприятий, а также футбольное поле и спортплощадки, в том числе — с уличными тренажёрами.

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#люберцы
#строительство
#школа
#минжилполитики мо
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