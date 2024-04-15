Названы сферы, в которых мигрантам запретили работать в Новосибирской области

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Мигрантам запретили работать в двух сферах в Новосибирской области, пишет NGS.RU.
Постановление губернатора региона Андрея Травникова об ограничении права работы мигрантам в торговле и сфере частного извоза опубликовано на сайте областного правительства.
Согласно документу, иностранным гражданам, которые имеют патент на работу в РФ, запрещается торговать напитками и сигаретами. Также им нельзя работать в такси и транспортных средствах, арендованных с водителем.
В течение двух месяцев городские работающие предприятия должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.
Ранее в Самарской области трудящимся по патенту мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и сфере образования, а в Якутии — в сфере грузоперевозок.
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Согласно документу, иностранным гражданам, которые имеют патент на работу в РФ, запрещается торговать напитками и сигаретами. Также им нельзя работать в такси и транспортных средствах, арендованных с водителем.
В течение двух месяцев городские работающие предприятия должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.
Ранее в Самарской области трудящимся по патенту мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и сфере образования, а в Якутии — в сфере грузоперевозок.
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Алёна Самарева